Iran: produzione settore petrolchimico a 100 milioni di tonnellate annue entro 2022

- La capacità produttiva del settore petrolchimico dell’Iran dovrebbe raggiungere i 100 milioni di tonnellate all’anno entro il 2022. Lo ha detto il ministro del Petrolio iraniano, Bijan Namdar Zanganeh, durante la cerimonia d’inaugurazione della 14ma Fiera internazionale dell’industria della plastica a Teheran. Entro il 2022 i ricavi del settore petrolifero raggiungeranno i 25 miliardi di dollari all’anno, ha sottolineato Zanganeh, aggiungendo che sono in corso progetti per aumentarli fino a 37 miliardi di dollari entro il 2026, con una capacità produttiva pari a 133 milioni di tonnellate all’anno. “Come abbiamo promesso in precedenza, 19 progetti petrolchimici entreranno in funzione nella seconda fase, con un valore di 11,4 miliardi di dollari e una capacità produttiva di 25 milioni di tonnellate”, ha aggiunto. “Dall’inizio dell’anno iraniano corrente (iniziato il 21 marzo 2020), il presidente Hassan Rohani ha inaugurato cinque progetti petrolchimici con un investimento di 3 miliardi di dollari”, ha proseguito il ministro. (Res)