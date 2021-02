Secondo il "Guardian", la regina starebbe facendo pressioni sul governo per nascondere la sua ricchezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regina Elisabetta ha fatto pressioni sul governo per modificare una bozza di legge al fine di nascondere il reale ammontare dei suoi averi personali, un tema che a Buckingham Palace viene considerato “imbarazzante” per i cittadini britannici. È quanto emerge da alcuni documenti scoperti dal “Guardian”, secondo cui vi sarebbero una serie di promemoria del governo rinvenuti negli archivi nazionali che rivelano come l'avvocato privato di Elisabetta nel 1973 avrebbe esercitato delle pressioni sui ministri per impedire che queste informazioni venissero divulgate al pubblico. Nel novembre di quell'anno, infatti, dai documenti ritrovati emerge come la regina temesse che una proposta di legge per aumentare la trasparenza delle partecipazioni societarie potesse consentire al pubblico di venire a conoscenza della sua ricchezza personale.A seguito di quest’intervento, il governo ha inserito in una legge una clausola che esenta le società utilizzate dai “capi di Stato” dalle nuove misure di trasparenza. L'accordo, che risale agli anni Settanta, è stato utilizzato in effetti per creare una società di comodo sostenuta dallo Stato utilizzata per porre un velo di segretezza sui beni e gli investimenti privati della regina almeno sino al 2011. Effettivamente, la vera entità della ricchezza di Elisabetta non è mai stata rivelata, anche se in più di un’occasione è stato stimato che ammonti a centinaia di milioni di sterline.Il “Guardian” è riuscito a scoprire le pressioni esercitate dalla sovrana grazie a delle indagini su una procedura controversa nota come “consenso della regina”, ritenuta una pratica in grado di influenzare segretamente la legiferazione britannica. A differenza della più nota procedura di assenso reale, una formalità che segna il momento in cui un disegno di legge diventa legge a tutti gli effetti, il consenso della regina deve essere richiesto prima che la legislazione possa essere approvata dal Parlamento. La procedura, inoltre, prevede che i ministri avvisino la regina quando la legislazione possa influire sulle prerogative reali o sugli interessi privati della corona.Il sito web della famiglia reale la descrive come "una convenzione consolidata da molto tempo" e gli studiosi di diritto l’hanno spesso definita come il classico esempio, non propriamente trasparente ma comunque innocuo, dello sfarzo che circonda la monarchia. Tuttavia, stando alle indagini condotte dal “Guardian”, grazie alla procedura di consenso la regina sarebbe riuscita a fare segretamente delle pressioni per ottenere delle modifiche legislative. (Rel)