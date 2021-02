Emirati-Spagna: visita ministra Esteri Gonzalez Laya, siglato accordo in materia di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri della Spagna, Arancha Gonzalez Laya, è stata ricevuta oggi ad Abu Dhabi dal vicepremier e ministro dell’Interno degli Emirati Arabi Uniti, Saif bin Zayed Al Nahyan. I due hanno firmato un accordo di cooperazione nel ramo della sicurezza e della lotta alla criminalità. In precedenza, come prima tappa della sua visita negli Emirati Arabi Uniti, Gonzalez Laya ha visitato la scuola spagnola di Abu Dhabi, il primo centro educativo della città dedicato all'insegnamento in spagnolo inaugurato nel 2020. (Res)