Emirati-Spagna: ministra Esteri Gonzalez Laya incontra imprenditori spagnoli ad Abu Dhabi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le diverse sfide, Cobelo evidenzia il miglioramento della mobilità tra i due Paesi nella fase post Covid-19. La ministra ha compreso questa esigenza e ha annunciato che già il prossimo mese saranno sviluppate una serie di azioni per migliorare la mobilità. Il presidente della Camera di Commercio ha rimarcato che garantire questa flessibilità di movimento è “qualcosa di essenziale per la comunità spagnola, che vive a 6 mila chilometri dalla Spagna, sia per attrarre talenti sia per svolgere diverse attività qui nel Paese del Golfo; serve una connessione permanente, un ponte forte tra le nostre due comunità, tra i nostri due Paesi”. Allo stesso modo, Cobelo ha ringraziato il sostegno fornito dalla visita di Gonzalez Laya, la prima negli Emirati dopo 15 anni. Cobelo ha ricordato che aumentare la presenza istituzionale spagnola negli Emirati è una delle esigenze più sentite dagli imprenditori presenti nell'area. In questo senso, la ministra ha annunciato una serie di visite di alto livello fra i due Paesi. (Spm)