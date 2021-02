Ostia: Bordoni (Lega), traffico congestionato a causa della pista ciclabile sul lungomare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Traffico congestionato a Ostia, lunghe code, motori accesi, inquinamento e clacson. Così nella giornata di sabato scorso, si è presentato il lungomare tra file interminabili e strade bloccate. Una situazione insostenibile, da rivedere prima della prossima estate, strumentalizzata dal Movimento 5 stelle che continua a minimizzare i danni della 'loro' pista ciclabile". Così il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni in una nota. "Il lungomare è una strada ad alta percorribilità e costituisce un collegamento fondamentale per residenti di Ostia ma le insensate modifiche alla viabilità a causa della pista ciclabile l'hanno di fatto ridimensionata al punto di non riuscire a contenere il maggior afflusso di traffico nelle giornate in cui i romani decidono di trascorrere una giornata al mare - aggiunge -. Impensabile per gli automobilisti muoversi in queste condizioni, così come per le ambulanze in emergenza o alle necessità di un servizio d'ordine pubblico. Occorre andare alla radice del problema, serve un piano alternativo per la viabilità in vista dell'estate. Torno a ripetere l'importanza del mare di Roma che va tutelato con il potenziamento dei mezzi pubblici, gli investimenti sulla Roma-Lido e una rimodulazione dell'attuale tratto di ciclabile che tiene in ostaggio la viabilità del territorio", conclude. (Com)