Congo-Kinshasa: nuovo caso di Ebola nell'area orientale del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo caso di virus Ebola è stato rilevato nell'area orientale della Repubblica democratica del Congo, vicino alla città di Butembo. Lo ha riferito oggi il ministero della Salute congolese, specificando che la persona contagiata è deceduta. Si tratta di una donna che è stata trovata con i sintomi del virus nella città di Biena il primo febbraio ed è morta in ospedale a Butembo il 3 febbraio. La donna era sposata con un uomo che aveva contratto il virus in una precedente epidemia. “Il team di risposta provinciale è già al lavoro. Sarà sostenuto dal team di risposta nazionale che visiterà a breve Butembo”, si legge nel comunicato del ministero. L'annuncio segna potenzialmente l'inizio della dodicesima epidemia di Ebola in Congo da quando il virus è stato scoperto vicino al fiume Ebola nel 1976. (Res)