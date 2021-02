Francia: sindaca Hidalgo, governo partecipi alla ripresa economica di Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un "piano di ripresa territoriale" per l'economia parigina. È la proposta che la sindaca, Anne Hidalgo, intende presentare domani riunendo nella capitale francese attori della realtà imprenditoriale e le parti sociali. In un’intervista rilasciata a “Les Echos”, Hidalgo illustra le linee guida di questo piano, invitando lo Stato a parteciparvi in maniera massiccia. “Come tutte le principali città del mondo, Parigi dipende molto dal turismo internazionale, dalle conferenze, etc. I settori dell'intrattenimento e della cultura, che sono fonte di sostentamento per 200 mila cittadini parigini, sono crollati. In un anno, il tasso di disoccupazione è balzato al 15,7 per cento a Parigi: mentre prima della crisi eravamo quasi in una situazione di piena occupazione, ora quasi 40 mila posti di lavoro sono scomparsi”, ha detto Hidalgo che, tuttavia, esprime fiducia. “Sono convinta che a Parigi il rimbalzo sarà probabilmente anche più veloce perché ci sono degli sviluppi positivi: un piano di ripresa europeo dotato di risorse significative e le Olimpiadi e le Paralimpiadi che saranno - e lo sono già - un motore di sviluppo”, ha aggiunto la sindaca. (segue) (Frp)