Francia: sindaca Hidalgo, governo partecipi alla ripresa economica di Parigi (2)

- Il “piano territoriale” pensato da Hidalgo punta a rispondere alla crisi attualmente in corso ma anche a stabilire nuove direttrici per l’economia nazionale, partendo dal Green Deal europeo e dalla trasformazione digitale. “Sta a noi allineare il piano europeo, il piano nazionale e il piano parigino, per esempio, in termini di isolamento termico nelle attività di ristrutturazione degli edifici. Nel bilancio comunale abbiamo già previsto 24 milioni di euro per il risparmio energetico, fra cui la riparazione di tetti o facciate di edifici pubblici; 29 milioni di euro per il rinnovamento energetico delle scuole; 50 milioni di euro per l'edilizia popolare; e 8,7 milioni per l'edilizia privata”, ha spiegato la sindaca di Parigi. “Se lo Stato accetterà di integrare queste linee di bilancio, questo ci consentirà di fare di più”, ha aggiunto Hidalgo. “Nel 2021, la città di Parigi mobiliterà gli 1,4 miliardi di euro del suo budget di investimento. È una leva potente. Ma se lo Stato potesse investire altrettanto, saliremmo a un altro livello. Il governo deve essere presente per rilanciare l'economia parigina. Sono in gioco decine di migliaia di posti di lavoro ed è una questione di interesse generale e conto, ovviamente, anche sulle aziende per accelerare i loro piani di assunzione”, ha aggiunto Hidalgo. (segue) (Frp)