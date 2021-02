Francia: sindaca Hidalgo, governo partecipi alla ripresa economica di Parigi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l’intervista si è parlato anche della possibile candidatura della sindaca alle presidenziali francesi del 2022, un tema su cui Hidalgo non ha ancora sciolto le riserve. “Il modo migliore per fare la mia parte è prima di tutto essere all'altezza del compito a Parigi, nella gestione della crisi sanitaria e delle sue conseguenze economiche e sociali, ma anche pensare, lavorare e riunire altre persone. Molti si presentano e vogliono partecipare a questo movimento, basato sulle idee e che vuole creare un'alternativa. Faccio questo lavoro nel modo che mi sembra giusto”, ha detto Hidalgo che non sembra essere spaventata dai sondaggi negativi sui partiti di sinistra. “Guardo e ascolto, ma osservo le urne a distanza. Se li avessi davvero seguiti, non mi sarei candidata nel 2020 e non sarei mai stata rieletta. Sono dalla parte dell'azione, dell'impegno e dell'assunzione di rischi. E quando vado avanti, è per convinzione, non per calcolo. Tutti coloro che vogliono un'alternativa ecologica, progressista, umanista devono lavorare insieme in modo autentico e sincero. Al termine di questo quinquennio, c'è senza dubbio la necessità di rimettere a posto il Paese”, ha concluso la sindaca di Parigi. (Frp)