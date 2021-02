Covid: Gilbert (Oxford), vaccino contrasterà variante sudafricana entro l'autunno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro l’autunno il vaccino anti Covid-19 di Oxford-AstraZeneca sarà in grado di contrastare la variante sudafricana. È quanto affermato dalla professoressa Sarah Gilbert, sviluppatrice capo del vaccino dell’Università di Oxford, alla trasmissione “Andrew Marr” della “Bbc”. “Ci stiamo lavorando”, ha detto Gilbert, secondo cui he se il vaccino si fosse dimostrato meno efficace contro le nuove varianti di Covid emergenti, il prodotto aiuterà comunque ad allentare la pressione sul Sistema sanitario nazionale grazie alla protezione che offre a coloro cui è stato somministrato. "Forse non ridurremo il numero di casi tanto, ma non vedremo i decessi, i ricoveri e le malattie gravi", ha detto Gilbert. "Questo è davvero importante per i sistemi sanitari: anche se stiamo registrando delle infezioni lievi e asintomatiche, evitare che le persone vengano ricoverate in ospedale a causa del Covid sarebbe già un risultato importante”. (Rel)