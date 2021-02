Governo: Meloni, su temi divisivi esecutivo andrà a sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ogni volta che si arriverà ad un tema divisivo, il governo se ne tirerà fuori e farà decidere al Parlamento. E chi vince al voto parlamentare? La sinistra! Il centrodestra è minoritario in questo Parlamento, con o senza Fratelli d'Italia al governo". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. "Stare all'opposizione, invece, costringe il governo a mediare. Per questo è molto più significativo e utile alle idee del centrodestra che FdI stia fuori: credo che sia doveroso dare rappresentanza a quella parte di cittadini, non solo di centrodestra, che non sarà d'accordo con tutte queste forzature", conclude.(Rin)