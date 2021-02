Sudan: governo, riempimento etiope diga Gerd a luglio minaccia nostra sicurezza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qualsiasi "azione unilaterale" portata avanti dal governo dell'Etiopia per riempire la Grande diga etiope della Rinascita (Gerd) entro il prossimo luglio minaccerebbe direttamente la sicurezza nazionale del Sudan. Lo ha dichiarato il ministro sudanese per l'Irrigazione e le risorse idriche, Yasser Abbas, che in diverse interviste alla stampa internazionale si è detto preoccupato per le intenzioni etiopi. Secondo Abbas, il riempimento della diga rappresenterebbe una minaccia alla "vita di metà della popolazione nel Sudan centrale", così come per l'irrigazione dei campi e la produzione di energia dalla diga sudanese di Roseires. I commenti del ministro di Khartum cadono in un momento di tensione fra l'Etiopia e il Sudan per il contenzioso su alcuni territori situati al confine. L'esercito sudanese ha dichiarato a dicembre che le sue truppe di pattuglia al confine hanno subito un'imboscata da parte di "forze e milizie" etiopi nella regione di al Fashaqa, dove i contadini etiopi coltivano terreni rivendicati dal Sudan, in un attacco - negato da Addis Abeba - che ha provocato quattro morti e più di 20 feriti. Khartum si era in precedenza detta disponibile ad una mediazione estera da parte di Stati Uniti, Unione europea, Nazioni Unite e Unione Africana per sbloccare la lo stallo nei colloqui sulla diga Gerd, che coinvolgono Sudan, Egitto ed Etiopia. A questo proposito, Abbas ha sostenuto che il Sudan "sta conducendo una campagna diplomatica e politica per chiarire la sua posizione e raggiungere una soluzione legale e vincolante" sul contenzioso Gerd, dicendosi certo che "se esiste la volontà politica, è possibile raggiungere una soluzione concordata". (Res)