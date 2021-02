Libia: portavoce Haftar, espulsione forze armate straniere ancora “grande sfida”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’espulsione dei mercenari e delle forze armate straniere dalla Libia rappresenta ancora, insieme al controllo delle milizie, una delle principali “sfide” che le parti coinvolte devono affrontare. Lo ha detto il portavoce dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar, Ahmed al Mismari, in un’intervista all’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”. Il portavoce ha detto che la comunità internazionale deve sostenere l’espulsione dei mercenari e delle forze straniere, fra cui i “militari turchi e i mercenari siriani o di nazionalità africana”. “La presenza militare straniera in Libia è occupazione e colonialismo, ed è la sfida che affronta il Comitato (militare congiunto) 5 + 5”, ha detto Al Mismari. Riguardo al dispiegamento di osservatori per il monitoraggio del cessate il fuoco deciso dal Consiglio di sicurezza dell’Onu, Al Mismari ha detto che spetterà alla Missione dell’Onu in Libia (Unsmil) seguirlo da vicino in coordinamento con il Comitato militare, e non ci sono “obiezioni” da nessuna parte. Riguardo alla nuova autorità esecutiva ad interim eletta dal Foro di dialogo politico libico lo scorso 5 febbraio, il portavoce ha detto che secondo l’accordo politico il nuovo Consiglio presidenziale sarà il comandante in capo dell’esercito libico. L’Lna è “parte inseparabile del processo politico che è stato completato”, ha proseguito. “I libici sperano che la nuova autorità (esecutiva) lavori diligentemente, offra servizi e prepari il Paese per le elezioni previste il prossimo dicembre 2021”, ha aggiunto il portavoce. (Bel)