Russia: ministero Esteri, espulsione tre diplomatici Ue è stata una misura forzata

- La Russia è stata costretta a espellere tre diplomatici europei, che hanno preso parte a manifestazioni illegali in Russia, in risposta alla loro intromissione negli affari interni del Paese. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, all’emittente televisiva “Rossija-1”. "Purtroppo, abbiamo dovuto prendere delle misure che sono state forzate”, ha detto Zakharova commentando l’accaduto. Il ministero degli Esteri russo ha detto che due diplomatici dei consolati generali svedese e polacco a San Pietroburgo e un diplomatico dell'ambasciata tedesca a Mosca sono stati dichiarati personae non gratae in Russia a causa della loro partecipazione alle proteste non autorizzate dello scorso 23 gennaio. (Rum)