Egitto-Libano: ministro Esteri Shoukry incontra omologo libanese Wehbi

- Il ministro degli Esteri dell’Egitto, Sameh Shoukry, ha incontrato oggi al Cairo l’omologo del governo dimissionario del Libano, Charbel Wehbi. Lo riferisce un comunicato del dicastero egiziano. Le parti hanno discusso di come porre fine all’attuale stallo sulla scena politica libanese. Da parte sua, Shoukry ha espresso il pieno sostegno del suo Paese al “fratello” Libano, nello stallo politico che sta attraversando. Il capo della diplomazia del Cairo ha ribadito la visione dell’Egitto riguardo alla necessità di formare in Libano un governo di competenza nazionale, che dia priorità agli interessi supremi libanesi, che ottenga sostegno dalla comunità internazionale e non sia soggetto all’influenza di poteri regionali o interni. Da parte sua, il ministro libanese ha informato l’omologo egiziano della sua opinione relativamente ai mezzi per porre fine allo stallo politico del Paese dei cedri. (Cae)