Governo: Cambiamo, domani alle 14:30 riunione esecutivo prima delle consultazioni

- È stata convocata per domani alle 14:30, presso la sede del movimento in Piazza Madama, la riunione dell’esecutivo di Cambiamo! per preparare la delegazione che si appresterà ad incontrare il presidente incaricato Mario Draghi nel secondo giro di consultazioni per la formazione del governo. Il presidente Giovanni Toti, si legge in una nota, parteciperà in collegamento da Genova a causa di precedenti impegni istituzionali. L’intento è quello di “portare all’attenzione del presidente Draghi proposte concrete e di entrare nello specifico degli obiettivi che il futuro esecutivo dovrà porsi”. (Com)