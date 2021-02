Covid: Raggi, nel primo week end giallo a Roma potenziati controlli della polizia locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel primo fine settimana 'giallo' sono stati potenziati i controlli da parte degli agenti della polizia locale di Roma Capitale a tutela della salute pubblica: sono stati oltre 10 mila i controlli eseguiti tra venerdì e sabato". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Pensate che nei pressi di via Nazionale, a seguito di una segnalazione, alcuni agenti hanno 'pizzicato' una decina di persone che partecipavano a una festa. In zona Pigneto, invece, è stata scoperta una 'bisca clandestina' nel seminterrato di un minimarket. Voglio ribadirlo: è fondamentale continuare a rispettare con responsabilità le regole previste - sottolinea la sindaca -. Indossiamo la mascherina, manteniamo il distanziamento e non vanifichiamo i sacrifici e gli sforzi fatti finora". (segue) (Rer)