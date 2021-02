Covid: Raggi, nel primo week end giallo a Roma potenziati controlli della polizia locale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli agenti, in alcuni casi, per la presenza di assembramenti, hanno dovuto procedere a chiusure temporanee di alcune vie commerciali del Centro storico e di diverse aree a San Lorenzo, piazza Bologna, Rione Monti e Trastevere - aggiunge la sindaca Raggi -. Una particolare attività di controllo ha riguardato anche il lungomare di Ostia, dove tante persone hanno deciso di trascorrere il sabato. In totale, sono state oltre 60 le persone sanzionate per assembramenti, consumo irregolare di alcolici su strada o per il mancato uso della mascherina. Una ventina, invece, le violazioni contestate per illeciti presso esercizi e locali pubblici. Voglio ringraziare gli agenti della Polizia Locale per il grande lavoro che stanno svolgendo a tutela della sicurezza e della salute di tutti noi", conclude. (Rer)