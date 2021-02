Governo: La Pietra (Fd’I), non cerchiamo poltrone ma soluzioni per la nazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le critiche a Fratelli d’Italia di basano fondamentalmente sul teorema che occorre gestire tutti insieme le enormi risorse che l’Europa ci metterà a disposizione: nessuno però si sofferma sull’analisi di quanto è successo fino ad oggi. Così in una nota il senatore Fd’I Patrizio La Pietra. “Le risorse dell’Europa sono 209 miliardi di cui poco più di 40 a fondo perduto, mentre gli altri 160 sono debito, inoltre la scorsa maggioranza in poco più di 10 mesi ha speso quasi gli stessi 160 miliardi, e mi sembra che gli italiani non se ne siano accorti: il problema non è Draghi che è sicuramente una figura di grande profilo, ma coloro che hanno dilapidato enorme risorse in mancette e provvedimenti demagogici”, ha detto. “Per essere patrioti e dare un contributo alla nazione, con proposte concrete per come spendere le risorse europee, non importa sedere sulle poltrone di ministri o sottosegretari: la nostra non è la ricerca del potere ma delle soluzioni, e questo lo possiamo fare bene anche stando all’opposizione”, ha aggiunto. (Com)