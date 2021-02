Germania: Scholz (Spd), dobbiamo essere in prima fila nella lotta contro cambiamento climatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania deve puntare a diventare la bandiera della lotta contro il cambiamento climatico. Lo ha affermato il vicecancelliere e ministro delle Finanze, Olaf Scholz, candidato del Partito socialdemocratico alla cancelleria, nel corso dell’evento di presentazione del suo programma per il futuro della Germania. “Se parliamo di futuro oggi, è diverso da cinque, dieci o vent'anni fa. Adesso è il momento in cui dobbiamo ottenere dei risultati. Ci aspettano degli anni Venti del Duemila decisivi”, ha detto Scholz. "Parliamo chiaramente degli obiettivi futuri. Il primo è: vogliamo fermare il cambiamento climatico causato dall'uomo e la neutralità climatica nel 2050. Ciò richiede la più grande rivoluzione tecnologica mai realizzata, ma è possibile", ha affermato Scholz, che annuncia anche la volontà di espandere gli investimenti nelle energie rinnovabili e nell’idrogeno. “Dobbiamo garantire che l'autobus passi dove è necessario e che si possa organizzare una maggiore mobilità con meno traffico”, ha aggiunto il candidato dell’Spd, annunciando l’intenzione di voler espandere la rete delle stazioni di ricarica e convertire il trasporto pubblico in una tecnologia a impatto zero. (Geb)