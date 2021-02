Roma: durante controlli anti Covid oltre 60 le persone sanzionate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rafforzati i servizi di vigilanza a tutela della salute pubblica da parte della polizia locale di Roma Capitale per questo fine settimana, che ha visto impegnate le pattuglie in numerosi interventi anti assembramento soprattutto nella fascia oraria pomeridiana e serale. Gli agenti, in alcuni casi, hanno dovuto procedere a chiusure temporanee delle aree interessate dalla presenza di calca, come a San Lorenzo, piazza Bologna, Rione Monti, Trastevere. Analoghi provvedimenti si sono resi necessari anche nelle principali vie commerciali e piazze del Centro Storico. Una particolare attività di controllo ha riguardato anche il lungomare di Ostia. Oltre 60 le persone sanzionate per assembramenti, consumo irregolare di alcolici su strada o, in casi isolati, per mancato uso delle mascherine, mentre una ventina le violazioni contestate per illeciti rilevati presso attività commerciali e locali pubblici. Più di un centinaio, invece, le persone controllate nell'ambito dei controlli sulle limitazioni alla circolazione in vigore dopo le 22. (segue) (Rer)