Medio Oriente: gruppi palestinesi Hamas e Jihad islamico incontrano ambasciatore Iran in Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore dell’Iran in Russia, Kazem Jalali, ha incontrato ieri a Mosca una delegazione dei gruppi Hamas e Movimento per il jihad islamico, con cui ha discusso della questione palestinese. Secondo l’agenzia di stampa iraniana “Irna”, la delegazione palestinese era guidata dal vicecapo dell’ufficio politico di Hamas, Musa Mohammed Abu Marzuk, e dal segretario generale del Jihad islamico palestinese, Ziad al Nakhala. Al centro del colloquio fra le parti la situazione in Medio Oriente, le prossime elezioni generali palestinesi e altre questioni di interesse comune. Sottolineando il sostegno dell’Iran alla causa palestinese, il diplomatico iraniano ha definito la “resistenza” il solo modo per combattere il “nemico israeliano”. Da parte loro le delegazioni palestinesi hanno espresso apprezzamento all’Iran per le sue posizioni sulla questione palestinese. La visita della delegazione in Russia è giunta su invito ufficiale del ministero degli Esteri di Mosca; i rappresentanti dei due movimenti hanno incontrato anche Mikhail Bogdanov, inviato speciale del Cremlino per Medio Oriente e Nord Africa e vice ministro degli Esteri. (Res)