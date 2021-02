Covid: nel Lazio al via domani vaccini per over 80, prenotati oltre 214 mila anziani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio prendono il via domani le vaccinazioni anti Covid per gli over 80. A oggi hanno effettuato la prenotazione oltre 214 mila anziani, in meno di una settimana (compresi i domiciliari). Lo ribadisce l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, spiegando che il 13 per cento si è prenotato telefonicamente e l'87 per cento con modalità online". In particolare, si parte in 50 punti di somministrazione (22 nella città di Roma, 13 nella provincia di Roma, 5 a Latina, 4 a Viterbo e 3 a Frosinone e Rieti). Nella prima giornata sono prenotati 3.601 over 80, di cui 2.083 a Roma, 708 nella provincia di Roma, 270 a Latina, 252 a Frosinone 192 a Viterbo e 96 a Rieti, in rapporto alla percentuale di popolazione. L'assessore ricorda che chi farà il vaccino ha già ricevuto un sms 72 ore prima come promemoria. (Rer)