Spagna: presidente Comunità Madrid Ayuso, governo pensa solo alle elezioni catalane (2)

- Ayuso commenta anche una vignetta a lei dedicata che è circolata sui social e su diversi programmi televisivi, non lesinando accuse pesanti ad alcuni commentatori dell’area di sinistra. “La sinistra è più maschilista di quanto si creda. Ci sono stati degli attacchi della sinistra femminista che è sessista. Mi hanno chiamato malata di mente, parole che a un uomo non avrebbero mai rivolto. Ma potete immaginare quanto conta tutto questo per me”, ha aggiunto Ayuso. Sulle sue ambizioni politiche future, la presidente della Comunità frena sulle aspirazioni di diventare la prossima candidata alla presidenza del governo spagnolo. “Niente mi emozionerebbe di più che vedermi sul balcone di Via Genova (sede storica del Partito popolare a Madrid) festeggiare l’arrivo di Pablo (Casado, presidente del Pp) alla Moncloa per cambiare le cose. Una volta che sei stata presidente della Comunità di Madrid, poche cose potrebbero essere così belle”, ha detto Ayuso. (Spm)