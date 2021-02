Milano: De Corato, prima domenica senza ambulanti abusivi nei mercatini in viale Puglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Finalmente i residenti della zona di viale Puglie, piazzale Cuoco e viale Molise hanno potuto vivere una domenica tranquilla senza la presenza degli ambulanti abusivi che vendono per strada mercanzia di dubbia provenienza in una situazione di illegalità non tollerabile che andava avanti da troppo tempo. La polizia locale e la polizia di Stato hanno presidiato gli ingressi alla zona dove si svolgevano i mercatini impedendo l'accesso agli ambulanti, come stiamo chiedendo da mesi e come ho ribadito nel mio intervento in consiglio comunale a fine gennaio. Spero che il Comune abbia capito che questa è la strada giusta: si continui così, magari organizzando l'arrivo delle pattuglie di prima mattina per rendere il servizio ancora più efficace e sequestrando la merce se qualcuno persevera", afferma il consigliere comunale di Milano ed assessore regionale Riccardo De Corato, commentando i presidi organizzati dalle forze dell'ordine per bloccare i mercatini abusivi nella zona di viale Puglie. "Con la nuova chiusura dei mercati, grazie ai presidi della polizia di Stato e della polizia locale nelle località prese di mira dai venditori abusivi, ad aiutare anche il brutto tempo di questa mattina, finalmente dopo anni, una prima domenica tranquilla in piazzale Cuoco e viale Puglie- dichiara Francesco Rocca (FdI), presidente commissione sicurezza Municipio 4 - Da sempre, insieme ai residenti e ai comitati di quartiere, chiediamo quanto è successo oggi: controlli mirati all'ingresso dei mercati di viale Puglie, in piazzale Cuoco e in viale Molise. Ci auguriamo interventi continui e mirati per sradicare questa situazione, intollerabile per Milano". (Com)