Scuola: Azzolina, bullismo non accenna a diminuire, non lasciare soli i ragazzi

Oggi è la Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, fenomeni che non accennano a diminuire: come adulti non possiamo voltarci dall'altra parte e dobbiamo essere al fianco dei ragazzi, guidarli, non lasciarli soli. Lo scrive su Facebook la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina. "Dobbiamo educarli a riconoscere i segnali e far capire loro che bullismo e cyberbullismo sono forme di violenza, anche quando le aggressioni avvengono in rete: anzi, sul web certi fenomeni moltiplicano i loro effetti, ottenendo una visibilità maggiore, con conseguenze spesso devastanti per le vittime", ha scritto, ricordando che il ministero è impegnato sul fronte "della prevenzione del bullismo, del cyberbullismo e di ogni forma di violenza, compresa quella di genere: ad essere colpite, spesso, sono le ragazze". Dobbiamo formare cittadini digitali consapevoli: abbiamo portato avanti e potenziato la formazione dei docenti, mettendo altri tre milioni nell'ultima legge di bilancio su questi temi", ha scritto. "Ho voluto, poi, che fosse rilanciata l'alleanza con l'Ordine nazionale degli psicologi, per offrire alle scuole uno strumento in più, soprattutto in questo momento di pandemia, in cui le nostre vite e abitudini sono state tutte stravolte, anche quelle dei giovani: abbiamo capito per tempo quanto stava accadendo, già dall'estate abbiamo investito fondi per il supporto psicologico di studentesse e studenti", ha concluso, ricordando che "i dati che abbiamo raccolto sono preoccupanti: descrivono i nostri ragazzi come più tristi, irritati, inclini agli sbalzi d'umore".