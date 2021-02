Governo: De Luca (Pd), bene Zingaretti, Ue è la soluzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come ha chiarito bene Nicola Zingaretti, la conversione europeista di Salvini conferma la bontà della posizione del Partito democratico: le misure dell'Unione europea sono state decisive in questa emergenza drammatica. Lo scrive su Twitter Piero De Luca, capogruppo Pd in commissione Politiche europee alla Camera dei deputati. “L'Europa non è la causa, ma è l'unica soluzione alle problematiche del nostro tempo", ha scritto. (Rin)