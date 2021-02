© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per una volta sono perfettamente d'accordo con Virginia Raggi: sarebbe un'ottima soluzione togliere il palazzo occupato a via Napoleone III a Casapound per trasformarlo in case popolari in una zona centrale. Facciamo pressione tutti insieme". Lo scrive su Twitter Tobia Zevi, il presidente dell'Osservatorio Roma! Puoi dirlo forte. (Rer)