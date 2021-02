Spagna: Popolari rispondono a Barcenas, mai avuto a che fare con dei criminali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dirigenza del Partito popolare spagnolo (Pp) non ha mai avuto a che fare con dei criminali e risponderà legalmente contro qualsiasi inganno o calunnia. È quanto riferiscono fonti del Pp citate dal quotidiano “Abc” che rispondono così all’intervista rilasciata dall’ex tesoriere del partito, Luis Barcenas, a "El Mundo". “Come ha detto il presidente (Pablo Casado), quel Pp non esiste più e il suo polso non tremerà quando dovrà agire contro chi si comporta in maniera irregolare, chiunque egli sia”, hanno detto le fonti. Secondo Barcenas, “due persone molto vicine alla leadership del Pp” lo avrebbero avvicinato per chiedergli di ritirare le accuse relative alla vicenda degli hard disk di via Genova, la storica sede del Partito popolare di Madrid. Questi hard disk vennero consegnati dai vertici del Pp nel 2013 alla magistratura nel quadro di uno dei filoni processuali legato al “caso Gurtel”: i due dischi, tuttavia, risultarono completamente formattati e, quindi, inutilizzabili. (Spm)