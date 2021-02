Spagna: sondaggi, socialisti avanti in Catalogna ma governerebbero solo con sostegno indipendentisti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sembra, invece, tramontare l'ipotesi di un governo "costituzionalista" tra il Psc e la formazione conservatrice Ciudadanos. Il partito di Ines Arrimadas, che aveva vinto le elezioni del 2017 con il 25,3 per cento dei voti, dovrebbe "crollare" al 9,3 per cento ottenendo appena 11-12 deputati. Il Partito popolare (Pp) e la formazione di estrema destra Vox lotteranno per il secondo e terzo posto tra i partiti di destra: Pp (5,6 per cento) e Vox (5,4). Il partito di Santiago Abascal a soli due decimi di distanza potrebbe, tuttavia, beneficiare dell'inizio del processo contro Luis Barcenas, ex tesoriere del Pp, che negli ultimi giorni ha rilasciato scottanti dichiarazioni sulla presunta cassa occulta del suo partito, citando l'ex premier popolare, Mariano Rajoy, che sarebbe stato "perfettamente a conoscenza" dei "finanziamenti illeciti". (Spm)