Ostia: Cavallari (Misto), lungomare con traffico in tilt a causa della riduzione di carreggiata

- “Traffico paralizzato ieri ad Ostia all’uscita del primo raggio di sole dell’anno. Macchine in coda per ore e paralisi di un’intera cittadina. La scelta diabolica del sindaco Raggi e della presidente del X municipio, Di Pillo, di ridurre la carreggiata del lungomare per realizzare la ciclabile, non ha fatto attendere gli esiti nefasti. Anche quella strada, da enorme che era, è stata ridotta ad un incubo per la circolazione”. Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio, capogruppo del Misto, Enrico Cavallari. “Denunciai, già a maggio dello scorso anno, quanto fosse scellerato quel progetto di viabilità su Ostia con la maxi-isola pedonale. Come volevasi dimostrare, le scelte calate dall’alto, non concordate con il territorio e prive di senso reale, procurano danni su danni -aggiunge Cavallari-. La paralisi del traffico era già scritta sul disegno di quel lungomare per metà riservato a biciclette e monopattini, con enorme sacrificio dei parcheggi, peraltro”. Siamo a febbraio, si legge nella nota "Raggi ha davanti mesi preziosi per porre rimedio a questo brutto pasticcio entro l’estate - conclude Cavallari- Ripristini la viabilità, antecedente ai lavori, prima dell’arrivo del caldo quando, ci auguriamo tutti, la pandemia permetterà ai nostri cittadini di godere del mare di Roma con le dovute accortezze”. (Com)