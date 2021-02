Roma: Raggi, grazie a donazioni magazzini mercato sociale, eccedenze donate a case famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roma è una città generosa, perché generosi sono i suoi cittadini". Lo scrive il sindaco di Roma Virginia Raggi in un post su Facebook. "Pensate -scrive anche- che le donazioni che sono arrivate per il Mercato sociale del Municipio IV sono state talmente tante che il magazzino non riesce più a contenerle. Per questo abbiamo deciso di donare le eccedenze a cinque case famiglia che sono state individuate dai servizi sociali del Municipio. Ieri sono stata nella Chiesa di San Romano Martire, in zona Tiburtina, dove ho potuto visitare i nuovi locali della sede ristrutturata della Misericordia di Roma, dopo l’incendio accidentale di questa estate. I volontari, che durante tutta l’emergenza hanno lavorato senza sosta per aiutare le persone più in difficoltà -conclude Raggi-, hanno poi caricato i pacchi alimentari per portarli alle circa 70 persone che sono ospitate all’interno delle case famiglia" (Com)