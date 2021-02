Difesa: Germania, Heckler&Koch sconfitta nel contenzioso col governo su divieto export armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore di armi tedesco Heckler&Koch ha deciso di non ricorrere contro la sentenza del tribunale amministrativo di Berlino che ha respinto la contestazione dell’azienda in merito al divieto del governo di esportare armi in Corea del Sud, Singapore e Indonesia. Secondo quanto riferito da un portavoce della società, citato dal quotidiano “Handelsblatt”, Heckler&Koch ha deciso di non appellarsi alla decisione della corte di Berlino. "Accettiamo la decisione: ora sappiamo che le procedure sono state corrette", ha detto il portavoce. Dato che il termine per ricorrere è scaduto alcuni giorni fa, si tratta di una “dura sconfitta” per Heckler&Koch che, nella sua contestazione, aveva definito l’operato del governo “scorretto”, chiedendosi se l’esecutivo avrebbe effettivamente l'ultima parola sulle esportazioni di armi o se spetterebbe piuttosto ai tribunali esaminare queste vertenze. (segue) (Geb)