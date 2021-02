Governo: Lollobrigida (Fd’I), per dare una mano non ci servono poltrone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Fratelli d'Italia per dare una mano non è necessario ottenere poltrone o tradire gli impegni con gli elettori, governando con il Partito democratico e il Movimento 5 stelle che hanno messo in ginocchio l'Italia: abbiamo portato le nostre proposte al presidente Draghi e assicurato che saremo in Parlamento a sostenere qualsiasi azione utile per la nazione. Lo ha detto ai Tg il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.(Rin)