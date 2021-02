Roma: Bellucci (Fd'I), petizione popolare per dire basta a "zone franche" spaccio droga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Capitale è la più grande piazza di spaccio in Italia, "sulla base di quanto riportato nella mappa della criminalità italiana realizzata dal 'Sole 24 Ore' facendo riferimento a dati del Ministero dell'Interno. Una situazione allarmante che come Fratelli d'Italia abbiamo denunciato sia a livello nazionale, portando la questione in Parlamento, che sul territorio locale". E' quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fd'I, Maria Teresa Bellucci, deputato e responsabile nazionale del Dipartimento Dipendenze di Fd'I, Massimo Milani coordinatore di Fd'I Roma e Francesco Todde presidente di Giovenutù nazionale Roma. "Pertanto, proseguiamo la nostra battaglia contro tutte le dipendenze, e per questo abbiamo deciso di dare il via a una petizione popolare che si estenderà su tutta Roma, partendo da Piazza Vittorio una delle piazze simbolo del dilagare dello spaccio nella Capitale. Raccoglieremo le firme di tutti i romani che non sono più disposti a tollerare che ci siano zone franche dello spaccio, per chiedere al Parlamento, al Governo, alla Regione Lazio e a Roma Capitale, ciascuno per le proprie competenze, di attuare un imponente e tempestivo piano di contrasto alle droghe garantendo più sicurezza, lotta allo spaccio, più servizi di prevenzione e cura. Per liberare Roma dalla droga e dallo spaccio". (Com)