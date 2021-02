Covid: Fontana e Moratti, in fiera a Milano sperimentazione 'Piano Lombardia' prosegue in maniera spedita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È proseguita oggi in Fiera a Milano, dalle 9 alle 18, sotto la regia di Guido Bertolaso (responsabile della campagna per la Lombardia e coordinatore della specifica Unità di crisi), la seconda fase della sperimentazione delle vaccinazioni anti-Covid. Il progetto di Regione Lombardia, avviato da Areu, qualche settimana fa, prevede la vaccinazione di circa 2.500 volontari dell'azienda regionale dell'emergenza urgenza. Ai padiglioni del quartiere fieristico hanno fatto visita in tarda mattinata il presidente della Regione, Attilio Fontana, e la vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti. Fontana e Moratti hanno voluto ringraziare tutti coloro che sono scesi in campo per concludere la sperimentazione che ha consentito di affinare il modello. "Esprimiamo il nostro ringraziamento a tutto il personale medico, infermieristico, amministrativo di Areu, dell'Esercito, della Protezione civile - hanno sottolineato -. Il piano di vaccinazione di massa dovrà necessariamente essere frutto di un lavoro di squadra, per questo è fondamentale il contributo di tutti”. (segue) (Com)