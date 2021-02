Covid: Fontana e Moratti, in fiera a Milano sperimentazione 'Piano Lombardia' prosegue in maniera spedita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E la collaborazione e il lavoro di squadra è stata evidenziata anche nell'incontro organizzato in mattinata con i direttori generali di Ats, Asst e Irccs ai quali sono state fornite le indicazioni per poter predisporre i propri piani vaccinali territoriali . "Siamo a vostra disposizione - ha detto Bertolaso - i vostri facilitatori. Dobbiamo lavorare come un'orchestra". "Una grande alleanza che includa anche il mondo delle attività produttive e i sindacati ", l'ha chiamata la vicepresidente Moratti "per far ripartire la Lombardia". Il presidente Fontana concludendo l'incontro con i direttori ha parlato "di evento storico, che consentirà di salvare la vita a migliaia di persone". "È un momento difficile, dobbiamo buttare il cuore oltre l'ostacolo e dimostrare la vera eccellenza sanitaria lombarda” ha ricordato il presidente di Regione Lombardia. I risultati della sperimentazione verranno elaborati dai tecnici nei primi giorni della prossima settimana per poi essere comunicati pubblicamente". (Com)