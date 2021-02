Governo: de Bertoldi (Fd’I), no fiducia a Draghi, poco da spartire con Pd e M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo Conte passerà come uno dei peggiori della storia della Repubblica, quello del trasformismo, dell'incapacità e dell'inadeguatezza: l'esecutivo guidato da Mario Draghi, che dovrebbe succedergli, pur se presieduto da una persona a cui riconosciamo storia e capacità non potrà vedere il voto a favore di Fratelli d'Italia perché si tratta di un governo dove la maggioranza risponderà soltanto a criteri di convenienza e non di omogeneità, non in grado di avere un programma coeso. Così il senatore di Fd’I Andrea de Bertoldi, ai microfoni di Super Partes. “Fratelli d'Italia auspicava il voto, perché la drammaticità della situazione sia dal punto di vista pandemico e sia da quello economico richiedeva un governo forte e coeso che soltanto la legittimazione popolare avrebbe potuto dare: ciononostante, come ha chiarito la nostra leader Giorgia Meloni, appoggeremo quei provvedimenti che riterremo utili per il paese e per gli italiani”, ha ribadito. (Rin)