Ambiente: La Mura (M5s), transizione verde sia pilastro del Recovery

- Il Recovery fund è uno strumento per costruire il futuro dell’Europa: l’Italia è il paese che riceverà più risorse e questa è una grande occasione, oltre che una grande responsabilità. Così in una nota Virginia La Mura, capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Territorio e Ambiente. “Qualche settimana fa il Parlamento europeo ha precisato in una risoluzione che quando si fa riferimento alla transizione verde deve ritenersi inclusa la biodiversità, e la Commissione europea nei giorni immediatamente successivi ha modificato le linee guida per la redazione del Pnrr anche con l’obiettivo di rendere ancora più esplicito il ruolo della tutela e del ripristino degli ecosistemi naturali e della biodiversità ai fini del conseguimento degli obiettivi climatici, oltre che per la ripresa economica: i piani dei singoli Stati europei non passeranno se non rispetteranno tali presupposti che hanno come punto d’unione la conservazione degli ecosistemi e della biodiversità”, ha detto, aggiungendo che l’attuazione del green deal dipende dalle azioni che “saremo in grado di porre in essere per preservare gli ecosistemi naturali”. Nel Pnrr, ha continuato, la tutela della biodiversità deve essere centrale e trasversale a tutte le riforme e gli investimenti. “Abbiamo bisogno di un team di esperti che valuti con rigore se tutte le azioni per la ripresa rispetteranno questi principi”, ha concluso. (Com)