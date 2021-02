Covid: Ciacciarelli (Lega), +30 mila morti patologie trascurate, riconvertire presidi dismessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Più 30.000 morti in Italia per patologie trascurate: è l'allarme lanciato dall'ordine dei medici. Un'emergenza nell'emergenza alla quale finora nessuno ha dato la giusta attenzione. Aumentano anche malattie psichiatriche, depressioni e altri disturbi di salute mentale, ma il picco riguarda patologie cardiovascolari, in maniera particolare gli infarti e i tumori". Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega). "La pandemia non può essere un pretesto per dimenticare che le altre malattie continuano a esistere, e dunque è un obbligo da parte della giunta Regionale e dell'assessorato alla Sanità garantire i servizi per le malattie convenzionali - aggiunge -. Occorre potenziare le strutture ospedaliere della provincia, delocalizzando i servizi che servono per curare le malattie convenzionali. Questa è l'occasione giusta per riconvertire le troppe strutture dismesse della nostra provincia, come quelle di Anagni, Ceccano e Pontecorvo. Bene l'attenzione al Coronavirus, ma bisogna garantire l'assistenza anche per gli altri malati, che nel frattempo continuano ad ammalarsi e a morire, perché le loro malattie non sono prese in tempo - spiega -. Invece di sperperare fondi per adattare e attrezzare edifici perché non si investono per ristrutturare e riconvertire i presidi ospedalieri del Lazio? In questo caso quelli di Pontecorvo, Ceccano e Anagni, strutture fondamentali per un'utenza così grande come quella della provincia di Frosinone, che, al di là della pandemia o meno, ha necessità a prescindere di avere a disposizione più presidi ospedalieri in grado di garantire un'offerta sanitaria soddisfacente", conclude.(Com)