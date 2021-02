Ue: Coldiretti, con Brexit a rischio 3,4 miliardi di export cibo italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le difficoltà negli scambi commerciali con la Gran Bretagna mettono in pericolo 3,4 miliardi di esportazioni agroalimentari made in Italy che è l’unico settore cresciuto oltremanica nel 2020 (+2,3 per cento) nonostante la fase recessiva provocata dalla pandemia. E’ l’allarme lanciato dalla Coldiretti in riferimento alle critiche dell'industria del trasporto merci inglese contro il governo britannico per non aver opportunamente valutato le difficoltà che l'accordo ha provocato in termini di ostacoli agli scambi e che ha causato una diminuzione del 68% rispetto al gennaio 2020 delle esportazioni dal Regno Unito verso l'Ue per effetto della Brexit secondo l'Observer. La Gran Bretagna – sottolinea la Coldiretti – si classifica al quarto posto tra i partner commerciali del belpaese per cibo e bevande dopo Germania, Francia e Stati Uniti. Dopo il vino, con il prosecco in testa, al secondo posto tra i prodotti agroalimentari italiani più venduti in Gran Bretagna ci sono – continua la Coldiretti – i derivati del pomodoro, ma rilevante è anche il ruolo della pasta, dei formaggi, salumi e dell’olio d’oliva. Importante anche il flusso di Grana Padano e Parmigiano Reggiano. (segue) (Com)