Ue: Coldiretti, con Brexit a rischio 3,4 miliardi di export cibo italiano (2)

- Un flusso commerciale che – sostiene la Coldiretti – rischia di essere messo a rischio dalle tensioni alle frontiere che possono trasformarsi in ritardi, particolarmente dannosi soprattutto per i prodotti deperibili come gli alimentari. La conferma viene dai casi” di confisca da parte di funzionari doganali olandesi di panini al prosciutto e altro cibo a viaggiatori e camionisti provenienti dal Regno Unito sulla base delle norme post-Brexit le quali prevedono che dal 1° gennaio 2021 non è più possibile portare nell’Ue i cosiddetti Poao (prodotti di origine animale) come quelli contenenti carne o latticini sulla base del rispetto delle elevate norme sanitarie e fitosanitarie (Sps) dell’Unione. Se da un lato i controlli sono fondamentali per garantire la salute pubblica e la salubrità degli alimenti, la mancanza nel trattato sulla Brexit di accordi sull’equivalenza delle norme fitosanitarie per non parlare della tutela delle nuove produzioni a indicazioni geografiche dell’Ue sono aspetti che – conclude la Coldiretti - rischiano di tradursi in pesanti penalizzazioni per l’agroalimentare italiano, che è leader in Europa nella qualità alimentare. (Com)