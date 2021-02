Covid: "Financial Times", vaccino Oxford-AstraZeneca meno efficace contro variante sudafricana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vaccino anti Covid-19 di Oxford-AstraZeneca offre una "protezione minima" contro i sintomi lievi della variante sudafricana. È quanto emerge da uno studio pubblicato dal “Financial Times”, ancora non sottoposto a verifiche, che ha coinvolto 2 mila persone con 31 anni di media. Secondo l’analisi, il vaccino offre "una protezione minima" contro la malattia lieve e moderata causata dalla variante, ha detto l'Università di Oxford. Sinora Johnson&Johnson e da Novavax hanno riferito che i loro vaccini sarebbero meno efficaci contro la variante sudafricana. L'Università di Oxford si è rifiutata di commentare lo studio pubblicato dal "Financial Times", limitandosi ad affermare che sta lavorando con AstraZeneca e i partner internazionali, compreso il Sudafrica, per ottenere quanti più dati possibili utili a rendere il loro vaccino adatto a resistere alle nuove varianti di coronavirus. (Rel)