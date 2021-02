Vaccini: Foroni, protezione civile assoluta protagonista, Lombardia si conferma leader nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale al territorio e protezione civile della Lombardia Pietro Foroni è intervenuto sulla seconda fase delle vaccinazioni anti Covid in Fiera. "Sono molto soddisfatto - ha affermato - per come stanno procedendo le operazioni. Inoltre, con grande orgoglio, desidero rimarcare il totale coinvolgimento degli uomini in forza alla nostra protezione civile, che stanno dimostrando ancora una volta grande disponibilità e professionalità. Una testimonianza di eccellenza a livello nazionale, da parte di chi, da quasi un anno, ha messo al centro della propria attività la salute dei lombardi". (Com)