Kosovo: leader Vetevendosje Kurti, con le elezioni arriva la primavera 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Kosovo, insieme al voto, sta arrivando la primavera 2021: è quanto dichiarato dal leader del Movimento Vetevendosje Albin Kurti e dalla presidente ad interim Vjosa Osmani, che corrono insieme alle elezioni parlamentari anticipate del 14 febbraio. Nel corso di una visita a Peja, nell'ovest del Kosovo, Kurti ha detto di aver scelto questa città come prima tappa della sua campagna elettorale "perché ha dato molto alla guerra di liberazione per la pace in Kosovo". "Stiamo avendo tempo buono e sempre che la campagna elettorale sta anche facendo presagire la primavera del 2021", ha dichiarato il leader del Vetevendosje riaffermando la sua previsione di una vittoria del suo schieramento in grado di portare un grande cambiamento nel Paese. Osmani, da parte sua, ha auspicato che "il vento del cambiamento" che si percepisce oggi a Peja si diffonda in tutto il Kosovo e si manifesti alle urne domenica 14 febbraio. (segue) (Alt)