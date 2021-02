© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo-Israele: colloquio tra presidente Osmani e presidente Knesset Levin - La presidente ad interim del Kosovo Vjosa Osmani ha avuto un colloquio telefonico con il presidente del Parlamento israeliano (Knesset) Yariv Levin, a seguito dell'accordo sull'avvio dei rapporti diplomatici tra i due Paesi. Una nota della presidenza kosovara riferisce che Osmani ha ringraziato Levin per la decisione di Israele di riconoscere il Kosovo, auspicando che "il nuovo capitolo sarà una buona opportunità per intensificare i rapporti bilaterali in molte aree". La presidente kosovara ha quindi espresso la speranza che anche altri Stati seguano la decisione di Israele procedendo con il riconoscimento internazionale di Pristina. "La decisione del Kosovo di aprire la sua ambasciata in Israele a Gerusalemme è deplorevole", ha detto nei giorni scorsi il portavoce della Commissione europea, Peter Stano. "Questa è una decisione deplorevole del Kosovo" perché "diverge dalla posizione dell'Unione europea su Gerusalemme" che "è molto chiara". Stano ha ricordato che "tutte le ambasciate dei Paesi dell'Ue e la delegazione dell'Ue sono a Tel Aviv", in base a quanto stabilito nella risoluzione dell'Onu e nelle conclusioni del Consiglio europeo. "La soluzione sullo status di Gerusalemme deve essere trovata tra Israeliani e palestinesi in negoziati diretti", ha detto. La posizione Ue "non è cambiata" ed è quella che vede "lo status di Gerusalemme come futura capitale di entrambi gli Stati", israeliano e palestinese. Stano ha sottolineato che "il Kosovo ha identificato l'integrazione nell'Ue come sua priorità strategica" e quindi ci si aspetta "che agisca in linea con questo impegno". (segue) (Res)