Kosovo: Haradinaj (Aak), pronti a collaborare con Vetevendosje dopo il voto (2)

- Il leader del Movimento Vetevendosje Kurti ha presentato ieri il programma del governo e la lista dei candidati alle elezioni parlamentari previste il 14 febbraio nel corso di una diretta Facebook. Kurti si è presentato come leader della lista. "Sono il leader della lista. Il numero 2 è Vjosa Osmani, professoressa di diritto, presidente facente funzione e futuro presidente della Repubblica del Kosovo. Il numero 3 è Glauk Konjufca, un attivista di Vetevendosje, ex ministro degli Affari esteri e della diaspora, e deputato", ha detto Kurti. Il leader di Vetevendosje ha detto che la principale priorità del suo governo sarà ripristinare la normalità e che sono stati predisposti dei programmi speciali per affrontare la crisi causata dalla pandemia di Covid-19. "Vaccineremo almeno il 60 per cento della popolazione. Inizieremo immediatamente i colloqui con i Paesi della regione, in particolare con l'Albania, per gestire congiuntamente la pandemia. Prepareremo anche un'offerta per la nostra adesione all’Organizzazione mondiale della sanità (Oms)", ha detto Kurti. (segue) (Alt)