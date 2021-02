Kosovo: premier uscente Hoti, tutti gli albanesi si riuniranno nelle istituzioni europee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti gli albanesi si riuniranno sotto le istituzioni europee. Lo ha detto il primo ministro uscente del Kosovo e il candidato a premier alle prossime elezioni parlamentari della Lega democratica del Kosovo (Ldk), Avdullah Hoti, commentando le ultime dichiarazioni politiche sull'unificazione del Kosovo con l'Albania. "Lo stato del Kosovo è permanente e l'unificazione albanese avverrà. Tutti gli albanesi si riuniranno nell'integrazione europea. Quelle persone, specialmente in Kosovo, che fanno tali metafore e dichiarazioni populiste, sanno molto bene come accadono queste cose. Sanno in quale stato hanno lasciato il governo, in quale stato lo abbiamo trovato e come abbiamo dovuto agire per salvare anche loro la faccia ", ha detto Hoti in un incontro con i sostenitori dell'Ldk a Junik secondo quanto riportato dall'emittente "Klan Kosova". (segue) (Alt)