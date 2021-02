Kosovo: ex membri Uck detenuti all'Aia potranno votare alle parlamentari del 14 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ex membri dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) attualmente in custodia all’Aia avranno l'opportunità di votare alle elezioni parlamentari del 14 febbraio. È quanto riferito da fonti della Corte speciale del Kosovo con sede della città olandese alla stampa serba. Quest’organismo, nel rispetto dell’ordinamento giuridico, “fornirà assistenza ai detenuti per esercitare il loro diritto di voto alle prossime elezioni", ha precisato la fonte. (Alt)