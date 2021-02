Roma: Acli, nella giornata contro bullismo via al progetto "Con-nesso" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il cyberbullismo – dichiara nella nota Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma aps – è un fenomeno con il quale ormai da diverso tempo bisogna fare i conti. In questo ultimo anno, poi, la pandemia ha fatto aumentare esponenzialmente il tempo che i giovani trascorrono sul web, a causa delle tante ore trascorse per forza di cose in casa. Di conseguenza, sono aumentati anche i rischi ai quali i ragazzi posso essere esposti, e proprio per questo il nostro progetto nasce con l'idea di creare un'iniziativa di educazione e sensibilizzazione per prevenire possibili situazioni di disagio e di violenza. In questa importante partita gioca un ruolo fondamentale il lavoro di rete tra i soggetti della comunità educante coinvolti". (Com)